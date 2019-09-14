В Винницкой области в школе отравились 15 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Казатине (Винницкая область) в больницу с симптомами отравления госпитализировали 15 учеников и 5 работников школы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
По предварительным данным правоохранителей, пострадавшие отравились после употребления пищи в школе. Сейчас жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Работа заведения, готовившего и доставлявшего еду в школу, была приостановлена.
Отмечается, что полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины, а именно нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.
"За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет", - добавили правоохранители.
Напомним, ребенок в Полтавской области отравился неизвестным веществом.