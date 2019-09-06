Ребенок в Полтавской области отравился неизвестным веществом

"5 сентября в реанимационное отделение детской городской больницы города Кременчуга с предварительным диагнозом: отравление неизвестным веществом госпитализирован несовершеннолетний М. 2005 года рождения, житель Автозаводского района Кременчуга", - сообщили в ОГА.

Обстоятельства отравления устанавливаются.

"Состояние здоровья больного - тяжелое", - добавили в управлении.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина облил дочь кислотой.