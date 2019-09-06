Ребенок в Полтавской области отравился неизвестным веществом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Ребенок в городе Кременчуг Полтавской области отравился неизвестным веществом, он госпитализирован в реанимацию детской больницы в тяжелом состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.
"5 сентября в реанимационное отделение детской городской больницы города Кременчуга с предварительным диагнозом: отравление неизвестным веществом госпитализирован несовершеннолетний М. 2005 года рождения, житель Автозаводского района Кременчуга", - сообщили в ОГА.
Обстоятельства отравления устанавливаются.
"Состояние здоровья больного - тяжелое", - добавили в управлении.
Напомним, в Хмельницкой области мужчина облил дочь кислотой.