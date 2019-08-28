На Хмельниччині чоловік облив доньку кислотою
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Хмельницькій області правоохоронці затримали чоловіка, який облив свою 18-річну дочку кислотою. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Слідчі Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області разом з працівниками кримінальної поліції за процесуального керівництва прокуратури розслідують факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень 18-річній дівчині", - йдеться в повідомленні.
Так, 27 серпня, о 05:47, до Білогірського відділення поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до них доставили 18-річну дівчину, яку невідома особа облила хімічною речовиною, спричинивши опіки обличчя, грудей та лівого стегна загальною площею близько 5% тіла.
Правоохоронці з’ясували, що невідома особа викликала дівчину на пасовище, зв’язала її, облила речовиною, схожою на кислоту, після чого втекла з місця події.
Зловмисник був у темному одязі і балаклаві, проте потерпіла впізнала у нападникові рідного батька. Більше того, дівчина зізналась, що протягом останніх 7 років чоловік регулярно вступає з нею у статеві зносини. Наразі ця інформація перевіряється.
На місці вчинення злочину та в будинку, де проживає потерпіла і підозрюваний, вилучено ряд речових доказів. Усі вони направлені на експертизу.
42-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПКУ. По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії тривають.
Нагадаємо, у Львівській області мати побила свою чотирирічну дитину, після чого дівчинку госпіталізували.