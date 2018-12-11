Чотирирічна дівчинка опинилася в лікарні після побиття матір'ю
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 грудня. УНН. У селі Тухолька Львівської області мати побила свою чотирирічну дитину, після чого дівчинку госпіталізували. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області.
"Минулого тижня в поліцію звернулася тітка матері. Вона повідомила, що жінка б’є дитину. До будинку, де проживає дівчина, приїхала поліція та служба у справах дітей. На тілі Каріни виявили численні синці. Дитину у матері вилучили та доправили у Сколівську районну лікарню", – повідомили у Нацполіції.
Наразі вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав. Проти матері жінки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 166 КК України за злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною.
Нагадаємо, батьки до смерті забили 4-річну доньку за відмову їсти.