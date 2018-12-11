Четырехлетняя девочка оказалась в больнице после избиения матерью
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 декабря. УНН. В селе Тухолька Львовской области мать избила своего четырехлетнего ребенка, после чего девочку госпитализировали. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области.
"На прошлой неделе в полицию обратилась тетя матери. Она сообщила, что женщина бьет ребенка. В доме, где проживает девушка, приехала полиция и служба по делам детей. На теле Карины обнаружили многочисленные синяки. Ребенка у матери изъяли и отправили в Сколевскую районную больницу", – сообщили в Нацполиции.
Сейчас решается вопрос о лишении матери родительских прав. Против матери женщины правоохранители открыли уголовное производство по ст. 166 УК Украины за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.
Напомним, родители до смерти забили 4-летнюю дочь за отказ есть.