В Хмельницкой области мужчина облил дочь кислотой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Хмельницкой области правоохранители задержали мужчину, который облил свою 18-летнюю дочь кислотой. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Следователи Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области совместно с работниками криминальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры расследуют факт нанесения тяжких телесных повреждений 18-летней девушке", - говорится в сообщении.
Так, 27 августа, в 5:47, в Белогорское отделения полиции поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним доставили 18-летнюю девушку, которую неизвестный облил химическим веществом, вызвав ожоги лица, груди и левого бедра общей площадью около 5% тела.
Правоохранители выяснили, что неизвестный вызвала девушку на пастбище, связал ее, облил веществом, похожим на кислоту, после чего скрылся с места происшествия.
Злоумышленник был в темной одежде и Балаклаве, однако потерпевшая узнала в нападающем родного отца. Более того, девушка призналась, что в течение последних 7 лет мужчина регулярно вступает с ней в половые сношения. Сейчас эта информация проверяется.
На месте совершения преступления и в доме, где проживает потерпевшая и подозреваемый, изъято ряд вещественных доказательств. Все они направлены на экспертизу.
42-летнего мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следственные действия продолжаются.
Напомним, во Львовской области мать избила своего четырехлетнего ребенка, после чего девочку госпитализировали.