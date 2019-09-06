Дитина на Полтавщині отруїлася невідомою речовиною
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Дитина у місті Кременчук на Полтавщині отруїлася невідомою речовиною, її госпіталізовано до реанімації дитячої лікарні у тяжкому стані. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.
"5 вересня до реанімаційного відділення дитячої міської лікарні міста Кременчука з попереднім діагнозом: отруєння невідомою речовиною госпіталізований неповнолітній М. 2005 року народження, мешканець Автозаводського району Кременчука", - повідомили в ОДА.
Обставини отруєння встановлюються.
"Стан здоров’я хворого – тяжкий", - додали в управлінні.
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