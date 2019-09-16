Количество детей, отравившихся в школе Винницкой области, увеличилось до 16

“По состоянию на 7 ч. 16 сентября в инфекционном отделении Козятинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит находится на лечении 21 человек (из них 16 детей), принимавших пищу в школьной столовой СОШ № 2 г. Козятин”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее УНН сообщал, что сначала в Козятине в больницу с симптомами отравления госпитализировали 15 учеников и 5 работников школы.