Количество исследований на COVID-19 будет расти - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. С учетом эпидемической ситуации, количество исследований на COVID-19, наверное, будет расти. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.
"По имеющейся у меня информации, вся страна работает по утвержденным алгоритмам, доставка проб происходит ежедневно. Тестирование, ПЦР-диагностика, происходит в 11 лабораториях на территории нашей страны. И вчера из десяти случаев девять было обнаружено именно в региональных лабораториях Министерства здравоохранения и один случай в национальной референс лаборатории. Поэтому, диагностика есть, тесты для ПЦР-диагностики есть. Мы работаем в обычном режиме, количество исследований, наверное, будет расти, с учетом эпидемической ситуации, которая есть на территории нашей страны и за пределами границ нашего государства", - сказал Ляшко.
Напомним, во Львовской области проверяют еще 8 подозрений на коронавирус, среди них дети.