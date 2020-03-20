Кількість досліджень на COVID-19 зростатиме - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. З урахування епідемічної ситуації, кількість досліджень на COVID-19, напевно, буде зростати. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.
“За наявною в мене інформацією, вся країна працює за затвердженими алгоритмами, доставка проб відбувається щодня. Тестування, ПЦР-діагностика, відбувається в 11 лабораторіях на території нашої країни. І вчора з десяти випадків дев’ять було виявлено саме в регіональних лабораторіях Міністерства охорони здоров’я і один випадок в національній референс лабораторії. Тому, діагностика є, тести для ПЦР-діагностики є. Ми працюємо в звичному режимі, кількість досліджень, напевно, буде зростати, з урахуванням епідемічної ситуації, яка є на території нашої країни і за межами кордонів нашої держави”, - сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, на Львівщині перевіряють ще 8 підозр на коронавірус, серед них діти.