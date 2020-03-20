На Львівщині перевіряють ще 8 підозр на коронавірус, серед них - діти

КИЇВ. 20 березня. УНН. У Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано 6 осіб з підозрою на коронавірус COVID-19, ще дві особи — знаходяться на самоізоляції. Про це повідомив заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник, передає УНН з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.