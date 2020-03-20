На Львівщині перевіряють ще 8 підозр на коронавірус, серед них - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано 6 осіб з підозрою на коронавірус COVID-19, ще дві особи — знаходяться на самоізоляції. Про це повідомив заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник, передає УНН з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
Так, за оперативною інформацією, за пізній вечір та ніч в області з підозрою на коронавірусну інфекцію з’явилось ще вісім пацієнтів.
“До інфекційної лікарні госпіталізували 6 осіб з Жовківського району та міста Львова. Інші двоє хворих- з Буського району та міста Львова знаходяться на самоізоляції. Зазначимо, що серед цих восьми осіб є діти 2011 та 2016 року народження”, — йдеться у повідомленні.
Наразі здійснюється обстеження пацієнтів, аналізи на COVID-19 будуть відібрані, після чого їх відправлять в Київ.
Зараз на госпіталізації у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні — 30 осіб. На самоізоляції знаходяться 6 осіб.
У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції, проте стан усіх хворих — стабільний.
Нагадаємо, що в Івано-Франківську перевіряють 15 осіб з підозрою на COVID-19.