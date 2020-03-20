У Івано-Франківську перевіряють 15 підозр на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Івано-Франківську перевіряють 15 осіб з підозрою на COVID-19. Про це у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook сказав мер міста Руслан Марцінків, пише УНН.
“Сьогодні ще з підозрою в нашій обласній інфекційній лікарні є 15 осіб. Тому молимся за їхнє здоров’я, медики працюють”, — сказав Руслан Марцінків.
Він додав, що багато місцевих мешканців легковажно ставляться до карантину, гуляють без потреби і сприймають його, як канікули.
“Також хочу звернути увагу, що сьогодні в Україні шахраї ходять по домівках з перевіркою на коронавірус. Ми маємо інформацію, що в Києві, в Одесі коли ходять нібито перевірити коронавірус в протичумних костюмах, а насамперед це є шахраї і вони дивляться де є похилі люди, де є люди з обмеженими можливостями, тобі будьте дуже уважні, запитуйте посвідчення і тільки якщо є посвідчення — відкривайте двері”, — зазначив Руслан Марцінків.
Він також звернувся до уряду з тим, щоб вони розглянули питання введення надзвичайного стану.
Нагадаємо, в Івано-Франківську зафіксований один випадок захворювання на COVID-19, летальний.