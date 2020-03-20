В Ивано-Франковске проверяют 15 подозрений на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Ивано-Франковске проверяют 15 человек с подозрением на COVID-19. Об этом в видеообращении на своей странице в Facebook сказал мэр города Руслан Марцинкив, пишет УНН.
“Сегодня еще с подозрением в нашей областной инфекционной больнице есть 15 человек. Поэтому молимся за их здоровье, медики работают”, — сказал Руслан Марцинкив.
Он добавил, что многие местные жители легкомысленно относятся к карантину, гуляют без надобности и воспринимают его, как каникулы.
“Также хочу обратить внимание, что сегодня в Украине мошенники ходят по домам с проверкой на коронавирус. Мы располагаем информацией, что в Киеве, в Одессе когда ходят якобы проверить коронавирус в противочумных костюмах, а прежде всего это мошенники и они смотрят где есть пожилые люди, где есть люди с ограниченными возможностями, тебе будьте очень внимательны, спрашивайте удостоверение и только если есть удостоверения — открывайте двери”, — отметил Руслан Марцинкив.
Он также обратился к правительству с тем, чтобы они рассмотрели вопрос введения чрезвычайного положения.
Напомним, в Ивано-Франковске зафиксирован один случай заболевания COVID-19, летальный.