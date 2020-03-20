В Ивано-Франковске проверяют 15 подозрений на COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103659 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106295 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108259 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106973 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116329 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101601 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105887 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106763 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131665 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130496 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Ивано-Франковске проверяют 15 подозрений на COVID-19

В Ивано-Франковске проверяют 15 подозрений на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12595 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Ивано-Франковске проверяют 15 человек с подозрением на COVID-19. Об этом в видеообращении на своей странице в Facebook сказал мэр города Руслан Марцинкив, пишет УНН.

“Сегодня еще с подозрением в нашей областной инфекционной больнице есть 15 человек. Поэтому молимся за их здоровье, медики работают”, — сказал Руслан Марцинкив.

Он добавил, что многие местные жители легкомысленно относятся к карантину, гуляют без надобности и воспринимают его, как каникулы.

“Также хочу обратить внимание, что сегодня в Украине мошенники ходят по домам с проверкой на коронавирус. Мы располагаем информацией, что в Киеве, в Одессе когда ходят якобы проверить коронавирус в противочумных костюмах, а прежде всего это мошенники и они смотрят где есть пожилые люди, где есть люди с ограниченными возможностями, тебе будьте очень внимательны, спрашивайте удостоверение и только если есть удостоверения — открывайте двери”, — отметил Руслан Марцинкив.

Он также обратился к правительству с тем, чтобы они рассмотрели вопрос введения чрезвычайного положения.

Напомним, в Ивано-Франковске зафиксирован один случай заболевания COVID-19, летальный.

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