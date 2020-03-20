МОЗ: в Україні 26 випадків коронавірусу, за добу надійшло 56 підозр
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україні на ранок 20 березня зафіксовано 26 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за попередню добу до Центру громадського здоров’я МОЗ України надійшло 56 підозр на коронавірус. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ України.
"Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні", - повідомили у МОЗ.
Коронавірусна хвороба зафіксована:
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- Чернівецька область - 15 випадків (1 летальний)
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- Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)
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- Київська область - 2 випадки
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- Донецька область - 1 випадок
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- Дніпропетровська область - 2 випадки
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- Івано-Франківська область - 1 випадок (летальний)
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- Київ - 3 випадки
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Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
"Упродовж 19 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 316 повідомлень про підозру на COVID-19", - додали у МОЗ.
Нагадаємо, ВООЗ заявила про майже 210 тис. заражених коронавірусом у світі.