Минздрав: в Украине 26 случаев коронавируса, за сутки поступило 56 подозрений
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Украине на утро 20 марта зафиксировано 26 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за предыдущие сутки в Центр общественного здоровья Минздрава Украины поступило 56 подозрений на коронавирус. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.
"По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных", - сообщили в Минздраве.
Коронавирусная болезнь зафиксирована:
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- Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный)
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- Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
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- Киевская область - 2 случая
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- Донецкая область - 1 случай
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- Днепропетровская область - 2 случая
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- Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный)
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- Киев - 3 случая
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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
"В течение 19 марта в Центр общественного здоровья поступило 56 подозрений на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 316 сообщений о подозрении на COVID-19", - добавили в Минздраве.
Напомним, ВОЗ заявила о почти 210 тыс. зараженных коронавирусом в мире.