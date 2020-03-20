Во Львовской области проверяют еще 8 подозрений на коронавирус, среди них - дети

КИЕВ. 20 марта. УНН. Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 6 человек с подозрением на коронавирус COVID-19, еще два человека — находятся на самоизоляции. Об этом сообщил заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник, передает УНН со ссылкой на пресс служба Львовской ОГА.