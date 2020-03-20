Во Львовской области проверяют еще 8 подозрений на коронавирус, среди них - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 6 человек с подозрением на коронавирус COVID-19, еще два человека — находятся на самоизоляции. Об этом сообщил заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник, передает УНН со ссылкой на пресс служба Львовской ОГА.
Так, по оперативной информации, за поздний вечер и ночь в области с подозрением на коронавирусную инфекцию появилось еще восемь пациентов.
“В инфекционную больницу госпитализировали 6 человек с Жовковского района и города Львова. Двое больных- с Бугского района и города Львова находятся на самоизоляции. Отметим, что среди этих восьми человек дети 2011 и 2016 рождения”, — говорится в сообщении.
Сейчас осуществляется обследование пациентов, анализы на COVID-19 будут отобраны, после чего их отправят в Киев.
Сейчас на госпитализации в областной инфекционной клинической больнице — 30 человек. На самоизоляции находятся 6 человек.
У всех пациентов клинические проявления острой респираторной инфекции, однако состояние всех больных — стабильный.
Напомним, что в Ивано-Франковске проверяют 15 человек с подозрением на COVID-19.