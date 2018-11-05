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7 марта, 19:45 • 155424 просмотра

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Число детских самоубийств в Японии побило 30-летний рекорд

Число детских самоубийств в Японии побило 30-летний рекорд

Киев  •  УНН

 • 14568 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Количество детских самоубийств в Японии достигло рекордно высоких показателей за 30 лет. Об этом со ссылкой на данные министерства образования страны сообщает NHK, передает УНН.

Опрос, проведенный министерством, показал, что, по данным за один год до марта текущего года, 250 учеников начальных, неполных и полных средних школ в Японии покончили жизнь самоубийством.

Это на 5 человек больше, чем в предыдущем году.

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При этом 6 из них были учениками начальных школ, 84 - неполных средних и 160 - полных средних школ.

Школы говорят, что причины 140 самоубийств неизвестны. Они указывают на проблемы, вызванные неуверенностью после окончания школы в 33 случаях, разногласиями в семье в 31 случае и издевательствами в 10 случаях.

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Опросы позволяли дать несколько ответов на один вопрос.

Напомним, около 800 тыс. человек умерли в 2016 году из-за суицида, что соответствует 10,8 самоубийства на каждые 100 тыс. населения. Уровень самоубийств в Европе еще выше, сообщает ВОЗ. Он достигает 13 случаев на 100 тыс. человек обоих полов, и более 20 самоубийств отдельно среди мужчин.

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