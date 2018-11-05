Кількість дитячих самогубств у Японії побила 30-річний рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Кількість дитячих самогубств у Японії досягло рекордно високих показників за 30 років. Про це з посиланням на дані міністерства освіти країни повідомляє NHK, передає УНН.
Опитування, проведене міністерством, показало, що, за даними за один рік до березня поточного року, 250 учнів початкових, неповних і повних середніх шкіл у Японії покінчили життя самогубством.
Це на 5 осіб більше, ніж у попередньому році.
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При цьому 6 з них були учнями початкових шкіл, 84 - неповних середніх і 160 - повних середніх шкіл.
Школи кажуть, що причини 140 самогубств невідомі. Вони вказують на проблеми, викликані невпевненістю після закінчення школи у 33 випадках, розбіжностями у сім'ї у 31 випадку і знущання у 10 випадках.
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Опитування дозволяло дати кілька відповідей на одне питання.
Нагадаємо, близько 800 тис. осіб померли у 2016 році через суїцид, що відповідає 10,8 самогубства на кожні 100 тис. населення. Рівень самогубств у Європі ще вище, повідомляє ВООЗ. Він досягає 13 випадків на 100 тис. осіб обох статей, і більше 20 самогубств окремо серед чоловіків.