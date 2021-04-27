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Киев, вероятно, попадет в "желтую" зону: какие послабления карантина ожидают столицу

Киев, вероятно, попадет в "желтую" зону: какие послабления карантина ожидают столицу

Киев  •  УНН

 • 25929 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Столица Украины в ближайшее время может попасть из "красной" сразу в "желтую" зону по уровню эпидемиологической опасности по распространению коронавируса. О том, какие послабления следует ожидать в Киеве, сообщает УНН.

Цитата:

"Если будет принято решение на государственном уровне государственной комиссией ТЭБ и ЧС, то будет заседание специальной комиссии города Киева, которая определит ограничительные меры дополнительно. Но, согласно действующих постановлений Кабинета министров и предоставленных предложений Минздрава, необходимо будет придерживаться исключительно постановления 1236 КМУ, где прописаны все ограничительные меры", - сказал УНН начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Детали

Собеседник агентства напомнил, что сегодня Минздравом была озвучена информация о переходе Киева в "желтую" зону.

"Но оценить за субботу, воскресенье и понедельник относительно улучшения ситуации - крайне неправильно, потому что на субботу-воскресенье идет естественное снижение заболеваемости. Можно оценить только вторник, среду, четверг", - отметил он.

Что ждет Киев в случае карантинных послаблений

Так, согласно упомянутому постановлению КМУ, при "желтом" уровне эпидемической опасности, в частности, разрешено пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте только с применением средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок.

При нахождении на улицах необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В "желтой" зоне запрещено проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади здания или территории, или наполненностью залов более 50% мест в каждом зале.

Разрешен прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с наполненностью залов до 50% мест.

Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным транспортом осуществляются, если количество пассажиров не превышает определенного количества мест для сидения.

Остается запрещенным проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и тому подобное. Работа ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д. разрешена с 24 и после 7 часов, кроме деятельности по доставке заказов или заказов на вынос.

Разрешается размещение посетителей в заведениях общественного питания, однако расстояние между ними должно быть не менее, чем 2 метра за соседними столиками и в количестве не более четырех человек за столом (без учета детей до 18 лет), при условии соблюдения посетителями мероприятий индивидуального защиты.

Разрешается деятельность субъектов хозяйствования, которые обслуживают посетителей, если они придерживаются противоэпидемических мероприятий.

Посещение учебных заведений запрещается только в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения.

Смогут работать спортзалы и фитнес-центры, которые обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 10 кв. метров общей площади помещения.

Если же столицу переведут в "оранжевую" зону, в городе будут действовать те же ограничительные противоэпидемические мероприятия. Однако, дополнительно, решением региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС вводятся усиленные меры контроля за соблюдением установленных мер, а также дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Справочно

Министерство здравоохранения сделало соответствующее представление на комиссию ТЭБ и ЧС для того, чтобы вывести Киев с "красной" зоны по уровню эпидопасности по распространению коронавируса.

В то же время, по данным КГГА, в Киеве обнаружили за минувшие сутки еще 869 больных коронавирусом, столица - в топ-регионах по приросту случаев COVID-19. До сих пор много тяжелых больных и смертельных случаев от коронавируса.

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