Київ, ймовірно, потрапить до “жовтої” зони: які послаблення карантину очікують столицю

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“Якщо буде прийняте рішення на державному рівні державною комісією ТЕБ та НС, то буде засідання спеціальної комісії міста Києва, яка визначить обмежувальні заходи додатково. Але, відповідно до діючих постанов Кабінету міністрів і наданих пропозицій МОЗ, необхідно буде дотримуватись виключно постанови 1236 КМУ, де прописані всі обмежувальні заходи”, - сказав УНН начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Деталі

Співрозмовник агентства нагадав, що сьогодні МОЗ була озвучена інформація про перехід Києва до “жовтої” зони.

“Але оцінити за суботу, неділю і понеділок щодо покращення ситуації – вкрай неправильно, тому що на суботу-неділю йде природнє зниження захворюваності. Можна оцінити лише вівторок, середу, четвер”, - зазначив він.

Що чекає на Київ у разі карантинних послаблень

Так, відповідно до згаданої постанови КМУ, при “жовтому” рівні епідемічної небезпеки, зокрема, дозволено перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті лише з застосуванням засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок.

При перебуванні на вулицях необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу.

У “жовтій” зоні заборонено проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 квадратні метри площі будівлі або території, або наповненістю залів понад 50% місць у кожному залі.

Дозволено приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури з наповненістю залів до 50% місць.

Регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів громадським транспортом здійснюється, якщо кількість пасажирів не перевищує визначеної кількості місць для сидіння.

Залишається забороненим проведення дискотек, робота нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо. Робота ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо дозволена з 24-ї та після 7-ї години, окрім діяльності з доставки замовлень або замовлень на винос.

Дозволяється розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування, однак відстань між ними має бути не меншою, ніж 2 метри за сусідніми столиками та в кількості не більш як чотири особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років), за умови дотримання відвідувачами заходів індивідуального захисту.

Дозволяється діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, якщо вони дотримуються протиепідемічних заходів.

Відвідування закладів освіти забороняється лише у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти.

Зможуть працювати спортзали та фітнес-центри, які забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів загальної площі приміщення.

Якщо ж столицю переведуть до “помаранчевої” зони, у місті будуть діяти ті самі обмежувальні протиепідемічні заходи. Однак, додатково, рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС запроваджуються посилені заходи контролю за дотриманням встановлених заходів, а також додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи.

Довідково

Міністерство охорони здоров’я зробило відповідне подання на комісію ТЕБ та НС для того, щоб вивести Київ з “червоної” зони за рівнем епідеміологічної небезпеки щодо поширення коронавірусу.

Водночас, за даними КМДА, у Києві виявили за минулу добу ще 869 хворих на коронавірус, столиця - у топ-регіонах за приростом випадків COVID-19. Досі багато тяжких хворих та смертельних випадків від коронавірусу.



