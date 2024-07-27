Киевскую область четвертую ночь подряд атаковали вражеские ударные дроны. Попаданий в объекты гражданской и критической инфраструктуры не зафиксировано. Также обошлось без пострадавших. Обломки БПЛА упали на территории одного из населенных пунктов, оборваны электропровода, повреждены крыши двух частных домов. Об этом в субботу сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

По словам Кравченко, тревога в области объявлялась трижды.

Попаданий в объекты гражданской и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. Обломки вражеского БпЛА упали на территории одного из населенных пунктов - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, в результате падения обломков возник пожар травяного настила, который оперативно ликвидировали.

Также оборваны электропровода. Кроме того, как сообщается, повреждены крыши двух частных домов и забор. Обломки фиксируются на приусадебных участках.

Дополнение

Силы противовоздушной обороны в ночь на 27 июля сбили вражескую ракету Х-59/Х-69 и четыре "шахеды" в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях. Всего за прошедшие и за эти сутки противовоздушной обороной уничтожено еще восемь воздушных целей.