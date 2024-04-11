Киевщина с электроэнергией, несмотря на российские атаки - ОВА

О ситуации с энергетикой и состоянии воздуха в Киевской области проинформировал глава ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Все населенные пункты Киевщины несмотря на утреннюю атаку россиян подключены к электроэнергии. Сейчас аварийных отключений для бытовых потребителей нет. - заявил Кравченко.

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Глава власти в области отметил, что кроме наличия света жителей Киевщины волнует и вопрос о возможном загрязнении воздуха, из-за российской утренней атаки.

Радиационный фон - в норме. По результатам мониторинга Киевского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ, превышений допустимых уровней и предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере, воде и почве - не обнаружено. - заявил Кравченко.

Кравченко поблагодарил энергетиков, работников ГСЧС и другие службы за оперативную работу по ликвидации последствий.

И призвал жителей Киевщины быть сознательными и экономно относиться к потреблению электроэнергии.

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