Массированными атаками на энергетику рф пробует "догнать" то, что не удалось зимой - ГУР

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  93053 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  135907 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  131048 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  129714 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  116351 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  95330 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115661 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115534 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114495 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108230 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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5 апреля 2024, 10:51  •  409550 просмотра

Массированными атаками на энергетику рф пробует "догнать" то, что не удалось зимой - ГУР

россия наносит массированные атаки на гражданскую инфраструктуру и энергетический сектор Украины, чтобы компенсировать неудачные атаки, которые должны были быть зимой.

Война •   •  15058 просмотра
Массированными атаками на энергетику рф пробует "догнать" то, что не удалось зимой - ГУР

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Депутат Винницкого областного совета от партии "Батькивщина" Геннадий Мазур, который по совместительству является профессором кафедры управления и администрирования Винницкой академии непрерывного образования, это яркий пример необходимости коренного реформирования системы высших учебных заведений в Украине.

Общество •   •  77209 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

рф атаковала энергетическую инфраструктуру Харькова и области по меньшей мере 10 ракетами С-300: прокуратура показала фото

россия нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Харькова, повредив жилые и административные здания, использовав по меньшей мере десять ракет С-300 из белгородской области.

Война •   •  13996 просмотра
рф атаковала энергетическую инфраструктуру Харькова и области по меньшей мере 10 ракетами С-300: прокуратура показала фото

Умеров встретился с министром обороны Литвы: обсудили ситуацию на фронте и военные потребности Украины

Министр обороны Украины Умеров встретился с литовским коллегой Кащюнасом, обсудил ситуацию на фронте и насущные военные потребности Украины, а также подписал письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере разминирования.

Война •   •  13962 просмотра
Умеров встретился с министром обороны Литвы: обсудили ситуацию на фронте и военные потребности Украины

Защита критической инфраструктуры: депутаты срочно вызвали в Раду главу Мининфраструктуры и главу Госагентства восстановления

Верховная Рада Украины проголосовала за вызов министра инфраструктуры Александра Кубракова и председателя Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафы Найема на заседание, чтобы обсудить вопросы защиты критической инфраструктуры после недавних ракетных и беспилотных атак России, направленных на такие объекты.

Война •   •  12835 просмотра
Защита критической инфраструктуры: депутаты срочно вызвали в Раду главу Мининфраструктуры и главу Госагентства восстановления

Армия рф за сутки атаковала 13 областей Украины, 71 объект инфраструктуры - отчет

За минувшие сутки российские войска атаковали 111 населенных пунктов и 71 объект инфраструктуры в 13 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.

Война •   •  17968 просмотра
Армия рф за сутки атаковала 13 областей Украины, 71 объект инфраструктуры - отчет

Энергосистема сейчас работает стабильно. На фоне массированной атаки рф украинцев призывают экономно потреблять электричество

Несмотря на массированную российскую атаку на энергетические объекты, энергосистема Украины сейчас работает стабильно, но украинцев призывают экономить электричество.

Общество •   •  20373 просмотра
Энергосистема сейчас работает стабильно. На фоне массированной атаки рф украинцев призывают экономно потреблять электричество

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации, который вводит различные положения, в том числе обязывает лиц с инвалидностью после 24 февраля 2022 года пройти повторный медицинский осмотр, ограничения на управление автомобилем для тех, кто уклоняется от военной службы, а также необходимость иметь при себе военно-учетные документы.

Общество •   •  93053 просмотра
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

СБУ и прокуратура завершили следствие по делу о подрыве гранат на заседании сельсовета на Закарапатье

Депутату сельского совета на Закарпатье Сергею Батрину, который взорвал гранаты во время заседания, грозит пожизненное заключение.

Криминал и ЧП •   •  20571 просмотра
СБУ и прокуратура завершили следствие по делу о подрыве гранат на заседании сельсовета на Закарапатье

В Тернопольской области во время ночной атаки рф отработали Силы обороны, в регионе упали обломки - ОВА

Силы противовоздушной обороны Украины успешно нейтрализовали несколько вражеских целей во время комбинированной атаки противника минувшей ночью в Тернопольской области, жертв нет, но упали обломки.

Война •   •  22932 просмотра
В Тернопольской области во время ночной атаки рф отработали Силы обороны, в регионе упали обломки - ОВА