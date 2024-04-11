Массированными атаками на энергетику рф пробует "догнать" то, что не удалось зимой - ГУР

россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре. Таким образом они пытаются компенсировать неудачные атаки, которые должны были быть зимой. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона, пишет УНН.

По словам Юсова, удары наносятся именно по гражданским объектам, которые не имеют никакого отношения к военной или оборонной инфраструктуре. Умышленно делается ставка на то, чтобы нанести как можно больше разрушений, поражений именно на объекты гражданской инфраструктуры и усложнить мирных граждан и усложнить жизнь в стране.

То, что россияне не смогли сделать зимой, они пробуют догнать сейчас, касаемо уничтожения украинской энергетики - заявил он.

Напомним

За минувшие сутки российские войска атаковали 111 населенных пунктов и 71 объект инфраструктуры в 13 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.