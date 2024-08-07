Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: из-за обломков есть пострадавший и повреждения

Киевская область ночью подверглась атаке российских войск беспилотниками. Из-за обломков один человек ранен, повреждены 22 частных дома. Силы ПВО сбили вражеские цели, тревога продолжалась более 8 часов. Об этом сообщил в среду глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Враг не оставляет свои попытки атаковать нашу область уже три ночи подряд. На этот раз Киевщина была атакована БпЛА. Тревога продолжалась всю ночь - более 8 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. К сожалению, в результате падения обломков сбитых целей один человек травмирован - осколочное ранение ноги - написал Кравченко в Facebook.

В двух громадах области, по данным главы ОВА, зафиксированы повреждения 22 частных домов и хозяйственной постройки. "В домах повреждены кровли крыш, выбиты окна и двери, посечены фасады. На придомовых территориях также повреждены заборы", - указал он.

"Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь", - подчеркнул Кравченко.

Оперативные службы, по его словам, продолжают фиксацию последствий атаки.

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