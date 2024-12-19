Киевская область передала 120 единиц РЭБ бойцам 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев - Руслан Кравченко

Киевская область для обеспечения потребностей военных из 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев передала 120 единиц средств радиоэлектронной борьбы различных типов. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, пишет УНН.

Эти современные технологии имеют решающее значение для успешного выполнения боевых задач на передовой. Мы приобрели их за счет областного бюджета. На реализацию этого важного проекта было выделено 24 млн грн. Эти средства - это вклад каждого из нас в защиту нашего государства – заявил Руслан Кравченко.

По его словам, типы РЭБ, которые передали нашим защитникам, уже доказали свою эффективность. В частности, они блокируют попытки врага заглушить украинские каналы связи, подавляют работу вражеских дронов, радиосредств и систем управления, снижают риск вражеских атак и повышают координацию военных действий

"Но главное - это сохраненные жизни наших военных. Благодарю всех, кто присоединяется к обеспечению защитников. Благодарю наших Героев и Героинь за их мужество! Вместе к победе!" - подчеркнул начальник КОВА.

Киевщина передает очередную партию из 600 FPV дронов 72 ОМБр им. Черных Запорожцев - Руслан Кравченко