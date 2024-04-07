Киевщина передает очередную партию из 600 FPV дронов 72 ОМБр им. Черных Запорожцев - Руслан Кравченко

Киевщина приобрела очередную партию FPV дронов для 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. Военным, которые защищают нашу страну на Востоке, передаем 600 "птичек". Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, пишет УНН.

Дроны. Это самый частый запрос наших военных. 600 FPV дронов 10 модификации отправляем к нашим Героям из 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. Из них 100 - с ночным видением. "Птички" закупили за счет областного бюджета, - говорится в сообщении.

Детали

Начальник КОВА поблагодарил бизнес Киевщины, который платит налоги и позволяет максимально поддерживать украинских военных. Это не первая партия, которую передали защитникам - ранее доставили более 1 тыс. FPV дронов.

Делаем совместно все, чтобы российские оккупанты горели в аду. Спасибо каждому Герою из 72 бригады и всем другим военным за борьбу за Украину и сохраненные жизни украинцев, - подчеркнул Руслан Кравченко.

Напомним

Фонд Делла Лоя Хансена и Киевская областная государственная администрация начали разработку концепции создания современного реабилитационного госпиталя для военнослужащих и гражданских лиц в Киевской области.

