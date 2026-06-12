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Киевлянам обещают проверить платежки за тепло без отопления

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

Юлия Свириденко назвала недопустимыми начисления за тепло, которое не предоставлялось киевлянам. Правительство проведет проверки по адресам жалоб граждан.

Киевлянам обещают проверить платежки за тепло без отопления

Гражданам не могут начислять плату за коммунальную услугу, которая фактически не предоставлялась, заявила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в парламенте, комментируя обращение относительно начислений за тепло для жителей Киева, которые получили платежки за январь, несмотря на отсутствие теплоснабжения в отдельных домах, пишет УНН.

Детали

"Сейчас массово обращаются граждане Украины, особенно жители города Киева. Президент Украины в январе дал поручение правительству, чтобы не начислялись коммунальные платежи людям за те услуги, которые не предоставляются. В Киеве не подавалось тепло в многоквартирные дома в январе. Сейчас, в июне, Киевтеплоэнерго массово начислило киевлянам и выставило платежи за то тепло, которое не предоставлялось в январе", – отметил народный депутат Михаил Папиев.

Комментируя ситуацию, Премьер подчеркнула, что при отсутствии услуги начисление платежей недопустимо.

Вы абсолютно правы, там где не предоставлялись услуги — совершенно очевидно, объективно не могут выставляться платежки. Там платежки должны прийти с нулями. Давайте по конкретным адресам мы все проверим, вице-премьер-министр Алексей Кулеба этим вопросом занимается, соответствующее поручение сейчас будет после часа вопросов. Не должно там быть платежек к расчету, если услуга не поставлялась. У нас соответствующие правительственные решения тоже приняты

— сказала Свириденко.

Напомним

В июне киевляне начали получать платежки за отопление за январь. В Киевтеплоэнерго заявили, что в результате зимних обстрелов возникли перебои в теплоснабжении, а также случаи недостаточных параметров теплоносителя, из-за чего начисления киевлянам за услугу централизованного отопления и поставки тепловой энергии за январь 2026 года в феврале не проводили, поэтому платежки начали приходить в июне. 

Украинцам не включили в платежки 36 млн грн за коммуналку из-за вражеских атак, в Киеве за тепло не начисляли вообще - Премьер20.03.26, 12:26 • 4787 просмотров

Алла Киосак

ОбществоЭкономикаКиев
Тарифы
Отопление
Кабинет Министров Украины
Юлия Свириденко
Украина
Киев