Киевлянам обещают проверить платежки за тепло без отопления

Гражданам не могут начислять плату за коммунальную услугу, которая фактически не предоставлялась, заявила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в парламенте, комментируя обращение относительно начислений за тепло для жителей Киева, которые получили платежки за январь, несмотря на отсутствие теплоснабжения в отдельных домах, пишет УНН.

Детали

"Сейчас массово обращаются граждане Украины, особенно жители города Киева. Президент Украины в январе дал поручение правительству, чтобы не начислялись коммунальные платежи людям за те услуги, которые не предоставляются. В Киеве не подавалось тепло в многоквартирные дома в январе. Сейчас, в июне, Киевтеплоэнерго массово начислило киевлянам и выставило платежи за то тепло, которое не предоставлялось в январе", – отметил народный депутат Михаил Папиев.

Комментируя ситуацию, Премьер подчеркнула, что при отсутствии услуги начисление платежей недопустимо.

Вы абсолютно правы, там где не предоставлялись услуги — совершенно очевидно, объективно не могут выставляться платежки. Там платежки должны прийти с нулями. Давайте по конкретным адресам мы все проверим, вице-премьер-министр Алексей Кулеба этим вопросом занимается, соответствующее поручение сейчас будет после часа вопросов. Не должно там быть платежек к расчету, если услуга не поставлялась. У нас соответствующие правительственные решения тоже приняты — сказала Свириденко.

Напомним

В июне киевляне начали получать платежки за отопление за январь. В Киевтеплоэнерго заявили, что в результате зимних обстрелов возникли перебои в теплоснабжении, а также случаи недостаточных параметров теплоносителя, из-за чего начисления киевлянам за услугу централизованного отопления и поставки тепловой энергии за январь 2026 года в феврале не проводили, поэтому платежки начали приходить в июне.

Украинцам не включили в платежки 36 млн грн за коммуналку из-за вражеских атак, в Киеве за тепло не начисляли вообще - Премьер