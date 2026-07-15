Киевлянам массово рассылают фейковые письма якобы от Минэнерго с целью запугивания

Фиксируется массовая рассылка на электронные адреса киевлян фейковых писем, которые маскируют под официальные сообщения от Минэнерго и Государственной инспекции энергетического надзора. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что злоумышленники запугивают потребителей тем, что по их адресам якобы выявлено "критическое расхождение между распределенной и учтенной мощностью". При этом в сообщениях подчеркивают, что этот инцидент уже квалифицирован как несанкционированное вмешательство в работу прибора учета или использование несертифицированного оборудования.

Эти сообщения являются подделкой. Минэнерго не имеет полномочий осуществлять такие проверки и никогда не рассылает подобные письма, а Госэнергонадзор не проводил никакого дистанционного анализа баланса потребления рассказали ЦПД в Министерстве энергетики.

Там отметили, что цель мошенников - запугать граждан, посеять панику и создать социальную напряженность в обществе. При этом, помимо психологического давления, такие письма могут содержать вредоносные гиперссылки для кражи персональных данных.

"Если вы получили подобное письмо, ни в коем случае не переходите по ссылкам и немедленно обратитесь для проверки к своему оператору системы распределения (облэнерго), на горячую линию Минэнерго или Госэнергонадзора", - призвали в ЦПД.

Напомним

В соцсетях распространяют мошеннические сообщения о денежных компенсациях за длительные отключения электроэнергии. Переход по ссылке ведет на фишинговый сайт для кражи банковских данных.

ЦПД предупредил о новой мошеннической схеме кражи аккаунтов в Telegram через фейковые петиции