Киев пережил самую холодную зиму за последние 15 лет - метеорологи

$43.230.13
50.600.26
ukenru
15:45 • 312 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
13:15 • 9372 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 16291 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
12:11 • 15233 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55 • 16114 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 20853 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 32439 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 103860 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 84697 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 60778 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
69%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте3 марта, 06:54 • 34145 просмотра
Иран применил российскую тактику ударов БПЛА по государствам Персидского залива - WSJ3 марта, 07:59 • 35795 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 43214 просмотра
Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне закрытия завода СПГ в Катаре10:02 • 17009 просмотра
Порты в ОАЭ и Омане подверглись атакам дронов10:53 • 21267 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах13:14 • 12167 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 43387 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 51095 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 103863 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 67553 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Виктор Орбан
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Европа
Реклама
УНН Lite
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video14:39 • 2880 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto12:11 • 10362 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 30109 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 37079 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 40470 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Сериал

Киев пережил самую холодную зиму за последние 15 лет - метеорологи

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Зима 2025-2026 годов в Киеве стала самой холодной за последние 15 лет, со средней температурой воздуха -4° мороза. Последний раз подобная холодная зима была в 2010-2011 годах.

Киев пережил самую холодную зиму за последние 15 лет - метеорологи

Эта зима в столице Украины оказалась самой холодной за последние 15 лет. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

Сотрудники обсерватории подвели метеорологические итоги зимы 2025-2026 года. По данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции "Киев", среднемесячная температура воздуха в столице этой зимой составила 4° мороза, что ниже климатической нормы на 1,5°.

Последний раз подобная холодная зима в столице была в 2010-2011 гг. с температурой -4,2°С

- говорится в сообщении.

Сообщается, что зимние месяцы, кроме декабря, в Киеве были холоднее нормы. Наибольшее отрицательное отклонение имел январь – минус 4,4°.

Самым холодным днем зимы было 10 февраля, когда температура снизилась до 20,2° мороза, а самым теплым – 10 декабря, когда температура воздуха повысилась до 9,3° выше нуля.

Метеорологи добавили, что осадков этой зимой выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

В Украине прогнозируют активное весеннее половодье, уровень воды в реках уже вырос на 2,5 м - Минэкономики03.03.26, 16:41 • 1792 просмотра

Ольга Розгон

КиевПогода и окружающая среда