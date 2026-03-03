Киев пережил самую холодную зиму за последние 15 лет - метеорологи

Эта зима в столице Украины оказалась самой холодной за последние 15 лет. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

Сотрудники обсерватории подвели метеорологические итоги зимы 2025-2026 года. По данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции "Киев", среднемесячная температура воздуха в столице этой зимой составила 4° мороза, что ниже климатической нормы на 1,5°.

Последний раз подобная холодная зима в столице была в 2010-2011 гг. с температурой -4,2°С - говорится в сообщении.

Сообщается, что зимние месяцы, кроме декабря, в Киеве были холоднее нормы. Наибольшее отрицательное отклонение имел январь – минус 4,4°.

Самым холодным днем зимы было 10 февраля, когда температура снизилась до 20,2° мороза, а самым теплым – 10 декабря, когда температура воздуха повысилась до 9,3° выше нуля.

Метеорологи добавили, что осадков этой зимой выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

