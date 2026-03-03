Київ пережив найхолоднішу зиму за останні 15 років - метеорологи

$43.230.13
50.600.26
ukenru
Ексклюзив
13:15 • 8946 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 15993 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11 • 15034 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 15947 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 20719 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 32349 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 103670 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 84625 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 60740 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 51664 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
69%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті3 березня, 06:54 • 34009 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ3 березня, 07:59 • 35639 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 42969 перегляди
Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі10:02 • 16868 перегляди
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів10:53 • 21134 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14 • 11988 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 43096 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 50962 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 103670 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 67424 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video14:39 • 2668 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto12:11 • 10256 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 29990 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 36971 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 40369 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Серіали

Київ пережив найхолоднішу зиму за останні 15 років - метеорологи

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Зима 2025-2026 років у Києві стала найхолоднішою за останні 15 років, із середньою температурою повітря -4° морозу. Останній раз подібна холодна зима була у 2010-2011 роках.

Київ пережив найхолоднішу зиму за останні 15 років - метеорологи

Ця зима у столиці України виявилася найхолоднішою за останні 15 років. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, пише УНН.

Деталі

Працівники обсерваторії підбили метеорологічні підсумки зими 2025-2026 року. За даними спостережень об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", середньомісячна температура повітря в столиці цієї зими склала 4° морозу, що нижче кліматичної норми на 1,5°.

Останній раз подібна холодна зима у столиці була у 2010-2011 рр. з температурою -4,2°С

- йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що зимові місяці, окрім грудня, у Києві були холоднішими за норму. Найбільше від'ємне відхилення мав січень – мінус 4,4°.

Найбільш холодним днем зими було 10 лютого, коли температура знизилась до 20,2° морозу, а найтеплішим – 10 грудня, коли температура повітря підвищилась до 9,3° вище нуля.

Метеорологи додали, що опадів цієї зими випало 112 мм, що склало 91% кліматичної норми.

В Україні прогнозують активне весняне водопілля, рівень води в річках уже зріс на 2,5 м - Мінекономіки03.03.26, 16:41 • 1720 переглядiв

Ольга Розгон

КиївПогода та довкілля