Київ пережив найхолоднішу зиму за останні 15 років - метеорологи
Київ • УНН
Зима 2025-2026 років у Києві стала найхолоднішою за останні 15 років, із середньою температурою повітря -4° морозу. Останній раз подібна холодна зима була у 2010-2011 роках.
Ця зима у столиці України виявилася найхолоднішою за останні 15 років. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, пише УНН.
Деталі
Працівники обсерваторії підбили метеорологічні підсумки зими 2025-2026 року. За даними спостережень об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", середньомісячна температура повітря в столиці цієї зими склала 4° морозу, що нижче кліматичної норми на 1,5°.
Останній раз подібна холодна зима у столиці була у 2010-2011 рр. з температурою -4,2°С
Повідомляється, що зимові місяці, окрім грудня, у Києві були холоднішими за норму. Найбільше від'ємне відхилення мав січень – мінус 4,4°.
Найбільш холодним днем зими було 10 лютого, коли температура знизилась до 20,2° морозу, а найтеплішим – 10 грудня, коли температура повітря підвищилась до 9,3° вище нуля.
Метеорологи додали, що опадів цієї зими випало 112 мм, що склало 91% кліматичної норми.
