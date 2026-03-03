Київ пережив найхолоднішу зиму за останні 15 років - метеорологи

Ця зима у столиці України виявилася найхолоднішою за останні 15 років. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, пише УНН.

Деталі

Працівники обсерваторії підбили метеорологічні підсумки зими 2025-2026 року. За даними спостережень об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", середньомісячна температура повітря в столиці цієї зими склала 4° морозу, що нижче кліматичної норми на 1,5°.

Останній раз подібна холодна зима у столиці була у 2010-2011 рр. з температурою -4,2°С - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що зимові місяці, окрім грудня, у Києві були холоднішими за норму. Найбільше від'ємне відхилення мав січень – мінус 4,4°.

Найбільш холодним днем зими було 10 лютого, коли температура знизилась до 20,2° морозу, а найтеплішим – 10 грудня, коли температура повітря підвищилась до 9,3° вище нуля.

Метеорологи додали, що опадів цієї зими випало 112 мм, що склало 91% кліматичної норми.

