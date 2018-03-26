Киберполиция разоблачила украинского хакера, который атаковал компьютеры мировых банков

"Работники Киевского управления киберполиции Департамента киберполиции совместно со следователями Голосеевского управления полиции Киева, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры №1, установили причастность 30-летнего жителя Киева к разработке вирусов, кибершпионажа и продажи персональных данных граждан со всего мира. Хакер также сбывал разнообразное вредоносное программное обеспечение, а его вирусы использовались для получения удаленного доступа к компьютерам жертв и последующего полного контроля над ними", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что мужчина с 2016 года является участником хакерской группировки, известной под названием "Cobalt", члены которого причастны к массовым атакам на различные мировые банки. В его обязанности входили разработка и поддержка надлежащей работы эксплойтов, которые использовали уязвимости в наиболее распространенных среди пользователей программных продуктах.

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После получения доступа к компьютеру злоумышленник получал персональную информацию и банковские реквизиты всех клиентов банка или гостиницы, компьютер которых был поражен. Полученную информацию - продавал. Установлено, что во время одной из таких сделок ему удалось продать около 140 тысяч реквизитов банковских карточек. Тогда, по предварительным подсчетам, сумма "гонорара" составила почти 1,5 миллиона долларов.

Во время обыска полицейские изъяли компьютерную технику и флэш-накопители. По результатам их предварительного осмотра специалисты обнаружили информацию о почтовых ящиках, которые использовались для незаконного вмешательства.

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Также обнаружены базы данных веб-ресурсов сети Интернет, в которых незаконно было получено доступ, скомпрометированные данные банковских карточек, доступы к системам клиент-банков граждан стран Европы и Соединенных Штатов Америки и сканкопию паспортов, как граждан Украины, так и других стран мира. Кроме того, выявлено учетные записи доступа к закрытым хакерским форумам и разнообразное вредоносное программное обеспечение.