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Кіберполіція викрила українського хакера, який взламував комп'ютери світових банків

Кіберполіція викрила українського хакера, який взламував комп'ютери світових банків

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Кіберполіція викрила українського хакера, який входив до міжнародного хакерського угрупування “Cobalt”, члени якого причетні до масових атак на різноманітні світові банки. Про це повідомляє прес-служба Кіберполіції, передає УНН.

“Працівники Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Голосіївського управління поліції Києва, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури № 1, встановили причетність 30-річного мешканця Києва до розробки вірусів, кібершпигунства та продажу персональних даних громадян з усього світу. Хакер також збував різноманітне шкідливе програмне забезпечення, а його віруси використовувалися для отримання віддаленого доступу до комп’ютерів жертв та подальшого повного контролю над ними”, — йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що чоловік з 2016 року є учасником хакерського угрупування, відомого під назвою “Cobalt”, члени якого причетні до масових атак на різноманітні світові банки. До його обов’язків входили розробка та підтримка належної роботи експлойтів, які використовували вразливості у найбільш розповсюджених серед користувачів програмних продуктах.

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Після отримання доступу до комп’ютера зловмисник отримував персональну інформацію та банківські реквізити усіх клієнтів банку чи готелю, комп’ютер яких було уражено. Отриману інформацію — продавав. Встановлено, що під час однієї із таких оборудок йому вдалося продати близько 140 тисяч реквізитів банківських карток. Тоді, за попередніми підрахунками, сума “гонорару” становила майже 1,5 мільйона доларів.

Під час обшуку поліцейські вилучили комп’ютерну техніку та флеш-накопичувачі. За результатом їх попереднього огляду спеціалісти виявили інформацію щодо електронних поштових скриньок, які використовувалися для незаконного втручання.

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Також виявлено бази даних веб-ресурсів мережі Інтернет, до яких незаконно було отримано доступ, скомпрометовані дані банківських карток, доступи до систем клієнт-банків громадян країн Європи та Сполучених Штатів Америки та сканкопії паспортів, як громадян України, так і інших країн світу. Крім того, виявлено облікові записи доступу до закритих хакерських форумів та різноманітне шкідливе програмне забезпечення.

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