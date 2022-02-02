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15 марта, 19:03 • 103100 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135128 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118920 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112777 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102361 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100230 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87821 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Волна минирований докатилась до оккупированного Крыма: неизвестные требовали выкуп в 13 тыс. долларов

Волна минирований докатилась до оккупированного Крыма: неизвестные требовали выкуп в 13 тыс. долларов

Киев • УНН

 • 12404 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Советник российского главы аннексированного Крыму Олег Крючков заявил, что неизвестные, которые сообщили о заминировании городских и районных администраций на полуострове, требовали выкуп в размере 13 тысяч долларов, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Детали

По словам Крючкова, сообщения, которые получили почти все администрации в Крыму, очень похожи на фейковые, но информацию о минировании все равно проверяли.

Из зданий эвакуировали сотрудников, там провели проверку.

Российские правоохранительные органы Крыма не комментировали ситуации с сообщениями о минировании.

Добавим

21 января в крымские города поступили сообщения о заминировании всех учебных заведений.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сообщение о заминировании учебных заведений "идет из-за рубежа".

Управление российского Следкома сообщило, что в Крыму не подтверждается информация о заминировании всех учебных заведений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По Украине снова волна "минирований": во Львове - школы, на Запорожье - учебные заведения и ТЦ

Дополнение

В Украине в январе уже несколько недель из разных городов сообщают о "минировании" анонимами. Под ударом обычно - школы и ТЦ. Некоторые регионы даже решили переводить школы на "дистанционку" из-за такого.

В СБУ говорят, что за волной псевдоминирований по всей Украине стоит Россия. Уже есть задержанные.

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