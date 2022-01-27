По Україні знову хвиля "мінувань": у Львові - школи, на Запоріжжі - навчальні заклади та ТЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. По Україні знову прокотилася хвиля "мінувань". Сьогодні невідомі "замінували" у Львові школи, у Запоріжжі та Бердянську - навчальні заклади та торгові центри. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію місцевої влади у Львові та поліції Запорізької області.
Львів
"Сьогодні надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл Львова. В управлінні освіти ЛМР наголосили, що навчальні заклади діють згідно з протоколом: евакуюють учнів та повідомляють батьків", - повідомили у Львівській міськраді близько 11 години.
Вказано, що здійснюється евакуація дітей. Паралельно з цим працівники освітніх закладів повідомляють батьків, щоб ті забрали дітей додому. Приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території обстежать на предмет вибухонебезпечних речовин чи предметів.
Запорізька область
Поліція отримала повідомлення про "замінування" навчальних закладів і ТЦ у Запоріжжі та Бердянську.
"Сьогодні було повідомлення про замінування у Запоріжжі та Бердянську. Проводяться перевірки", - повідомили УНН у пресслужбі ГУНП у Зппорізькій області.
"Замінували", за данимим пресслужби поліції області, "учбові заклади та торгові центри".
Це вже четвертий день підряд, коли в області повідомляються про "замінування", вказали в поліції. Повідомлення, за даними правоохоронців, у всіх випадках були неправдиві.
Доповнення
В Україні у січні вже кілька тижнів з різних міст повідомляють про "мінування" анонімами. Під ударом зазвичай - школи та ТЦ. Деякі регіони навіть вирішили переводити школи на "дистанційку" через таке.
У СБУ кажуть, що за хвилею псевдомінувань по всій Україні стоїть Росія. Уже є затримані.