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За хвилею псевдомінувань по всій Україні стоїть Росія – СБУ

За хвилею псевдомінувань по всій Україні стоїть Росія – СБУ

Київ • УНН

 • 23168 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Спецслужби РФ активно використовують псевдомінування об’єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури, як один із елементів гібридної війни для посилення тиску на Україну. Про це повідомили у СБУ, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, упродовж всього 2021 року СБУ зафіксувала понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, то з початку 2022 року їх надійшло вже більше 300. Наразі жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилось.

“Служба безпеки України у співпраці з Національною поліцією та представниками інших правоохоронних відомств активно протидіє таким проявам: з початку 2021 року встановлено 313 осіб, які здійснили псевдомінування. Мета спецслужб країни-агресора очевидна — створити умови додаткового тиску на Україну, посіяти тривогу та паніку в суспільстві. На жаль, такі інформаційно-психологічні спеціальні операції — реалії сучасних гібридних воєн, і ми маємо чітко це усвідомлювати”, — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця усі можливі наслідки.

Зловмисники намагаються надсилати повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке, на їх думку, забезпечує їм анонімність. Разом з цим, вжитими заходами встановлено, що більшість повідомлень надіслані користувачами інтернету, які перебувають на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Оперативне відслідковування каналів надходження неправдивої інформації відбувається в рамках проектів міжнародної допомоги разом з іноземними партнерами в тому числі.

У СБУ нагадали, що “анонімні терористи” будуть встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності за такими статтями Кримінального кодексу України:
— ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) карається позбавленням волі від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок може бути засуджено на термін від 4 до 8 років;
— ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) у разі загрози вчинення вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя та здоров’я людей або настання інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторний такий прояв — від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

ЗМІ ж закликали приділяти особливу увагу перевірці інформації про мінування, аби такі публікації не грали на руку ворожим спецслужбам.

Нагадаємо

Україною цього і минулого тижня “прокотилася” хвиля мінувань у різних регіонах. Переважно повідомлялося про “замінування” шкіл.

Сьогодні ситуація знову повторилася. Про “замінування” шкіл повідомили Київ та Львів.

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