За хвилею псевдомінувань по всій Україні стоїть Росія – СБУ

Деталі

Як зазначається, упродовж всього 2021 року СБУ зафіксувала понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, то з початку 2022 року їх надійшло вже більше 300. Наразі жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилось.

“Служба безпеки України у співпраці з Національною поліцією та представниками інших правоохоронних відомств активно протидіє таким проявам: з початку 2021 року встановлено 313 осіб, які здійснили псевдомінування. Мета спецслужб країни-агресора очевидна — створити умови додаткового тиску на Україну, посіяти тривогу та паніку в суспільстві. На жаль, такі інформаційно-психологічні спеціальні операції — реалії сучасних гібридних воєн, і ми маємо чітко це усвідомлювати”, — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця усі можливі наслідки.

Зловмисники намагаються надсилати повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке, на їх думку, забезпечує їм анонімність. Разом з цим, вжитими заходами встановлено, що більшість повідомлень надіслані користувачами інтернету, які перебувають на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Оперативне відслідковування каналів надходження неправдивої інформації відбувається в рамках проектів міжнародної допомоги разом з іноземними партнерами в тому числі.

У СБУ нагадали, що “анонімні терористи” будуть встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності за такими статтями Кримінального кодексу України:

— ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) карається позбавленням волі від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок може бути засуджено на термін від 4 до 8 років;

— ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) у разі загрози вчинення вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя та здоров’я людей або настання інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторний такий прояв — від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

ЗМІ ж закликали приділяти особливу увагу перевірці інформації про мінування, аби такі публікації не грали на руку ворожим спецслужбам.

Нагадаємо

Україною цього і минулого тижня “прокотилася” хвиля мінувань у різних регіонах. Переважно повідомлялося про “замінування” шкіл.

Сьогодні ситуація знову повторилася. Про “замінування” шкіл повідомили Київ та Львів.