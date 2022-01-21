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За волной псевдоминирований по всей Украине стоит Росси я- СБУ

За волной псевдоминирований по всей Украине стоит Росси я- СБУ

Киев • УНН

 • 23164 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Спецслужбы РФ активно используют псеводминирование объектов социальной сферы и инфраструктуры, как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Детали

Как отмечается, в течение всего 2021 года СБУ зафиксировала более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, то с начала 2022 года их поступило уже более 300. Пока ни одно из них после тщательных проверок не подтвердилось.

“Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Национальной полицией и представителями других правоохранительных ведомств активно противодействует таким проявлениям: с начала 2021 года установлено 313 лиц, совершивших псеводминирование. Цель спецслужб страны-агрессора очевидна — создать условия дополнительного давления на Украину, посеять тревогу и панику в обществе. К сожалению, такие информационно-психологические специальные операции — реалии современных гибридных войн, и мы должны четко это осознавать”, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые действуют из хулиганских побуждений или ради развлечения, не осознавая до конца все возможные последствия.

Злоумышленники пытаются отправлять сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность. Вместе с этим, принятыми мерами установлено, что большинство сообщений присланные пользователями интернета, которые находятся на территории сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Оперативное отслеживание каналов поступления ложной информации происходит в рамках проектов международной помощи вместе с иностранными партнерами в том числе.

В СБУ напомнили, что “анонимные террористы” будут установлены и привлечены к уголовной ответственности по таким статьям Уголовного кодекса Украины:
— ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) наказывается лишением свободы от 2 до 6 лет, а за повторный такой звонок может быть осужден на срок от 4 до 8 лет;
— ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) в случае угрозы совершения взрывов и других действий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей или наступление других тяжких последствий, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое проявление — от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

СМИ же призывали уделять особое внимание проверке информации о минировании, чтобы такие публикации не играли на руку вражеским спецслужбам.

Напомним

Украиной на этой и на прошлой неделе "прокатилась" волна минирований в разных регионах. Преимущественно сообщалось о "заминировании" школ.

Сегодня ситуация снова повторилась. О "заминировании" школ сообщили Киев и Львов.

Украинские Национальные Новости

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