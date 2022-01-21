У Броварах “замінували” усі школи і ТРЦ з вимогою викупу у 2 мільйони: відбувається евакуація
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У Броварах, що під Києвом, “замінували” усі школи та ТРЦ. Наразі відбувається евакуація вчителів та учнів. Про це на своєму Facebook повідомив мер міста Ігор Сапожко, пише УНН.
Цитата:
“Об 11:45 до поліції та ДСНС надійшло повідомлення про нібито замінування навчальних закладів та торгових центрів міста Бровари. Автором даного повідомлення є, як він себе називає, "російський терорист KARNAVAL“. Вимога — за три години зібрати викуп у сумі 2 млн грн”, — повідомив мер.
Деталі
У Telegram-каналах опублікували фотографію повідомлення. У листі терорист вимагає 2 млн грн на номер телефону, та погрожує, що може бути "багато жертв".
Як зазначив мер, негайно надано доручення керівникам закладів освіти евакуювати дітей та педагогів з усіх навчальних закладів громади, керівники торгових центрів також терміново повідомлені про ситуацію.
У заклади освіти управлінням поліції та ДСНС вже направлені бригади у складі вибухотехніків, кінологів та рятувальників.
Доповнення
Україною цього і минулого тижня “прокотилася” хвиля мінувань у різних регіонах. Переважно повідомлялося про “замінування” шкіл.
Сьогодні ситуація знову повторилася. Про “замінування” шкіл повідомили Київ та Львів.