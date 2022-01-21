У Броварах “замінували” усі школи і ТРЦ з вимогою викупу у 2 мільйони: відбувається евакуація

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 36081 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 107244 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 174760 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 170638 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 195313 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 188942 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 147101 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 151626 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172366 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182585 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 140608 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 118967 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 156410 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 93432 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 50979 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 441631 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 294809 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 359193 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 472452 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 718420 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 93432 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 156410 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 119880 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 155473 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 179072 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

У Броварах “замінували” усі школи і ТРЦ з вимогою викупу у 2 мільйони: відбувається евакуація

У Броварах “замінували” усі школи і ТРЦ з вимогою викупу у 2 мільйони: відбувається евакуація

Київ • УНН

 • 24935 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. У Броварах, що під Києвом, “замінували” усі школи та ТРЦ. Наразі відбувається евакуація вчителів та учнів. Про це на своєму Facebook повідомив мер міста Ігор Сапожко, пише УНН

Цитата:

“Об 11:45 до поліції та ДСНС надійшло повідомлення про нібито замінування навчальних закладів та торгових центрів міста Бровари. Автором даного повідомлення є, як він себе називає, "російський терорист KARNAVAL“. Вимога — за три години зібрати викуп у сумі 2 млн грн”, — повідомив мер.

Деталі

У Telegram-каналах опублікували фотографію повідомлення. У листі терорист вимагає 2 млн грн на номер телефону, та погрожує, що може бути "багато жертв".

Як зазначив мер, негайно надано доручення керівникам закладів освіти евакуювати дітей та педагогів з усіх навчальних закладів громади, керівники торгових центрів також терміново повідомлені про ситуацію.

У заклади освіти управлінням поліції та ДСНС вже направлені бригади у складі вибухотехніків, кінологів та рятувальників.

Доповнення

Україною цього і минулого тижня “прокотилася” хвиля мінувань у різних регіонах. Переважно повідомлялося про “замінування” шкіл.

Сьогодні ситуація знову повторилася. Про “замінування” шкіл повідомили Київ та Львів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99