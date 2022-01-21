В Броварах “заминировали” все школы и ТРЦ с требованием выкупа в 2 миллиона: происходит эвакуация
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Броварах, что под Киевом, "заминировали" все школы и ТРЦ. Сейчас происходит эвакуация учителей и учеников. Об этом в своем Facebook сообщил мэр города Игорь Сапожко, пишет УНН.
Цитата:
“В 11:45 в полицию и ГСЧС поступило сообщение о якобы минировании учебных заведений и торговых центров города Бровары. Автором данного сообщения является, как он себя называет, "российский террорист KARNAVAL“. Требование — за три часа собрать выкуп в сумме 2 млн грн”, — сообщил мэр.
Детали
В Telegram-каналах опубликовали фотографию сообщения. В письме террорист требует 2 млн грн на номер телефона, и угрожает, что может быть "много жертв".
Как отметил мэр, немедленно дано поручение руководителям учреждений образования эвакуировать детей и педагогов из всех учебных заведений общины, руководители торговых центров также срочно уведомлены о ситуации.
В учебные заведения управлением полиции и ГСЧС уже направлены бригады в составе взрывотехников, кинологов и спасателей.
Дополнение
Украиной на этой и на прошлой неделе "прокатилась" волна минирований в разных регионах. Преимущественно сообщалось о "заминировании" школ.
Сегодня ситуация снова повторилась. О "заминировании" школ сообщили Киев и Львов.