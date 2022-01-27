По Украине снова волна "минирований": во Львове - школы, на Запорожье - учебные заведения и ТЦ

КИЕВ. 27 января. УНН. По Украине снова прокатилась волна "минирований". Сегодня неизвестные "заминировали" во Львове школы, в Запорожье и Бердянске - учебные заведения и торговые центры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию местных властей во Львове и полиции Запорожской области.