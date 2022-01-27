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По Украине снова волна "минирований": во Львове - школы, на Запорожье - учебные заведения и ТЦ

По Украине снова волна "минирований": во Львове - школы, на Запорожье - учебные заведения и ТЦ

Киев • УНН

 • 19898 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. По Украине снова прокатилась волна "минирований". Сегодня неизвестные "заминировали" во Львове школы, в Запорожье и Бердянске - учебные заведения и торговые центры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию местных властей во Львове и полиции Запорожской области.

Львов

"Сегодня поступило сообщение о минировании всех школ Львова. В управлении образования ЛГС отметили, что учебные заведения действуют согласно протоколу: эвакуируют учеников и сообщают родителям", - сообщили во Львовском горсовете около 11 часов.

Указано, что осуществляется эвакуация детей. Параллельно с этим работники образовательных учреждений сообщают родителям, чтобы те забрали детей домой. Помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории обследуют на предмет взрывоопасных веществ или предметов.

Запорожская область

Полиция получила сообщения о "минировании" учебных заведений и ТЦ в Запорожье и Бердянске.

"Сегодня было сообщение о заминировании в Запорожье и Бердянске. Проводятся проверки", - сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Зппорізькій области.

"Заминировали", по данным пресс-службы полиции области, "учебные заведения и торговые центры".

Это уже четвертый день подряд, когда в области сообщаются о "заминированиях", указали в полиции. Сообщения, по данным правоохранителей, во всех случаях были ложные.

Дополнение

В Украине в январе уже несколько недель из разных городов сообщают о "минировании" анонимами. Под ударом обычно - школы и ТЦ. Некоторые регионы даже решили переводить школы на "дистанционку" из-за такого.

В СБУ говорят, что за волной псевдоминирований по всей Украине стоит Россия. Уже есть задержанные.

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