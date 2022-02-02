Хвиля мінувань докотилась до окупованого Криму: невідомі вимагали викуп у 13 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Радник російського голови анексованого Криму Олег Крючков заявив, що невідомі, які повідомили про замінування міських та районних адміністрацій на півострові, вимагали викуп у розмірі 13 тисяч доларів, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.
Деталі
За словами Крючкова, повідомлення, які отримали майже всі адміністрації в Криму, дуже схожі на фейкові, але інформацію про мінування все одно перевіряли.
Із будівель евакуювали співробітників, там провели перевірку.
Російські правоохоронні органи Криму не коментували ситуації із повідомленнями про мінування.
Додамо
21 січня до кримських міст надійшли повідомлення про замінування всіх навчальних закладів.
Російський голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що повідомлення про замінування навчальних закладів "іде з-за кордону".
Управління російського Слідкому повідомило, що у Криму не підтверджується інформація про замінування всіх навчальних закладів.
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Доповнення
В Україні у січні вже кілька тижнів з різних міст повідомляють про "мінування" анонімами. Під ударом зазвичай - школи та ТЦ. Деякі регіони навіть вирішили переводити школи на "дистанційку" через таке.
У СБУ кажуть, що за хвилею псевдомінувань по всій Україні стоїть Росія. Уже є затримані.