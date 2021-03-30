Волна эпидемии коронавируса в Украине пойдет на спад как минимум через неделю - НАН
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине провела анализ ситуации за последнюю неделю. Очередная волна эпидемии COVID-19 в Украине пойдет на спад как минимум за неделю, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной академии наук.
Детали
Среднесуточное число опубликованных летальных случаев продолжил быстрый рост, почти достигнув отметки 300 случаев в сутки в среднем за последние 7 дней. Если это не проблемы непредсказуемых задержек с данными, то можно надеяться на прохождение пикового периода в ближайшие неделю-две.
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“Вместе с тем, показатель, который, как мы считаем, описывает эпидемическую ситуацию с наибольшим опережением — число положительных тестов, — четвертый день подряд меньше, по сравнению со значением ровно неделю назад, при росте объемов тестирования, дает основания ожидать затухания эпидемии на общенациональном уровне не менее в ближайшую неделю ”, - информируют в НАН.
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Дополнительно
Число новых госпитализаций существенно замедлило рост. В то же время, загруженность больниц продолжает расти высокими темпами. Сейчас число койкомест, занятых подтвержденными больными и больными с подозрением на COVID-19, на 50% выше, чем максимально при прошлой волны.
Случаев болезни, в общем, стало во всех регионах, кроме Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
Напомним
В НАНУ прогнозируют до 24 тыс. Случаев COVID-19 в день в Украине.