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Волна эпидемии коронавируса в Украине пойдет на спад как минимум через неделю - НАН

Волна эпидемии коронавируса в Украине пойдет на спад как минимум через неделю - НАН

Киев  •  УНН

 • 13159 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине провела анализ ситуации за последнюю неделю. Очередная волна эпидемии COVID-19 в Украине пойдет на спад как минимум за неделю, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной академии наук.

Детали

Среднесуточное число опубликованных летальных случаев продолжил быстрый рост, почти достигнув отметки 300 случаев в сутки в среднем за последние 7 дней. Если это не проблемы непредсказуемых задержек с данными, то можно надеяться на прохождение пикового периода в ближайшие неделю-две.

Цитата

“Вместе с тем, показатель, который, как мы считаем, описывает эпидемическую ситуацию с наибольшим опережением — число положительных тестов, — четвертый день подряд меньше, по сравнению со значением ровно неделю назад, при росте объемов тестирования, дает основания ожидать затухания эпидемии на общенациональном уровне не менее в ближайшую неделю ”, - информируют в НАН.

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Дополнительно

Число новых госпитализаций существенно замедлило рост. В то же время, загруженность больниц продолжает расти высокими темпами. Сейчас число койкомест, занятых подтвержденными больными и больными с подозрением на COVID-19, на 50% выше, чем максимально при прошлой волны.

Случаев болезни, в общем, стало во всех регионах, кроме Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Напомним

В НАНУ прогнозируют до 24 тыс. Случаев COVID-19 в день в Украине.

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