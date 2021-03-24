У НАНУ прогнозують до 24 тис. випадків COVID-19 на день в Україні

Цитата

“Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 16217 (Prophet) і 15063 (SEIR-U) протягом тижня 24–30 березня 2021 року та 19759 (SEIR-U) протягом тижня 31 березня — 6 квітня 2021 року”, — йдеться в прогнозі.

Зазначимо, що у НАН повідомляють, що зокрема 2 та 3 квітня може бути понад 24 тис. випадків захворювання на COVID-19.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,579 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 23 березня, — 14,1 тисячі, зростання у порівнянні з днем раніше. При цьому високий показник госпіталізованих за добу — 5,4 тисячі. Знову антирекорд за летальними випадками за добу — 342.



У НАН повідомили, що в Україні смертність третьої хвилі майже на 30% перевищує показник осінньої хвилі.