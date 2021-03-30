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Хвиля епідемії коронавірусу в Україні піде на спад щонайменше за тиждень - НАН

Київ • УНН

 • 13173 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Робоча група з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні провела аналіз ситуації за останній тиждень. Чергова хвиля епідемії COVID-19 в Україні піде на спад щонайменше за тиждень, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної академії наук.

Деталі

Середньодобове число оприлюднених летальних випадків продовжило швидке зростання, майже сягнувши позначки 300 випадків на добу в середньому за останні 7 днів. Якщо це не проблеми непередбачуваних затримок із даними, то можна сподіватися на проходження пікового періоду в найближчі тиждень-два.

Цитата

“Водночас, показник, який, як ми вважаємо, описує епідемічну ситуацію з найбільшим випередженням — число позитивних тестів, — четвертий день поспіль менший, порівняно зі значенням рівно тиждень тому, при зростанні обсягів тестування, що дає підстави очікувати загасання епідемії на загальнонаціональному рівні щонайменше у найближчий тиждень”, — інформують у НАН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні ще мінімум 2-3 тижні буде зростати захворюваність на COVID-19 – Степанов

Додатково

Число нових госпіталізацій суттєво уповільнило зростання. Водночас, завантаженість лікарень продовжує зростати високими темпами. Наразі число ліжкомісць, зайнятих підтвердженими хворими та хворими з підозрою на COVID-19, на 50% вище, ніж максимально за минулої хвилі.

Випадків хвороби, загалом, побільшало в усіх регіонах, крім Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Нагадаємо

У НАНУ прогнозують до 24 тис. випадків COVID-19 на день в Україні.

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