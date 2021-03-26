В Україні ще мінімум 2-3 тижні буде зростати захворюваність на COVID-19 – Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В Україні ще мінімум 2-3 тижні буде спостерігатися зростання захворюваності на COVID-19. Кількість нових випадків на добу може зрости до 25 тис. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу Україна 24, передає кореспондент УНН.
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"Мінімум ще 2-3 тижні будемо рости. В нас може йти зростання по різних регіонах, і це важкий період, тому що третя хвиля супроводжується новим штамом вірусу, який більш агресивний, так званий "британський» вірус",- сказав Степанов.
За його словами, Україна може вийти на показник 25 тис. хворих на добу з урахуванням дотримання карантинних обмежень.
"Ми бачимо, що коли заходів дотримуються, у нас є приклади. Це Івано-Франківська область, Закарпатська, Чернівецька, які протягом 4 тижнів на червоному рівні небезпеки, і думаю, що в найближчі дні ми будемо їх виводити в помаранчевий або навіть жовтий рівень, тому що там позитивна динаміка за рівнем госпіталізації і захворюваності", - розповів Степанов.
Доповнення
Степанов розповідав, що важкий період із захворюванністю на коронавірус можливий до середини квітня.
Також Степанов заявляв, що “британський” штам COVID-19 наразі розповсюджений по всій Україні. Він втричі заразніший, вражає молодшу вікову групу та викликає тяжкий перебіг хвороби.
У НАНУ прогнозують до 24 тис. випадків COVID-19 на день в Україні.