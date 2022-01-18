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15 марта, 19:03 • 106654 просмотра

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Волны от извержения вулкана вблизи Тонга вызвали разлив нефти в Перу

Волны от извержения вулкана вблизи Тонга вызвали разлив нефти в Перу

Киев • УНН

 • 16364 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Чрезвычайно высокие волны, связанные с извержением подводного вулкана вблизи архипелага Тонга, вызвали разлив нефти на перуанском побережье, но власти заявили, что разлив был ликвидирован в течение нескольких часов, и в настоящее время продолжается процесс очистки территории. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Перуанский институт гражданской обороны сообщил в пресс-релизе, что судно грузило нефть на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Ла-Пампилья на побережье Тихого океана, когда сильные волны сдвинули лодку и вызвали разлив.

Правительство не сообщило, сколько галлонов было пролито, только то, что местные и федеральные власти работали над очисткой побережья.

Местные власти закрыли пляжи для публики из-за разлива.

Добавим

НПЗ Ла-Пампилья в провинции Кальяо недалеко от столицы Лимы принадлежит испанской компании Repsol. Он считается основным заводом по переработке нефти в Перу.

Извержение подводного вудкана вызвало волны, пересекшие Тихий океан. В Перу два человека утонули на пляже, и поступали сообщения о незначительных повреждениях от Новой Зеландии до Санта-Крус, штат Калифорния.

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