Волны от извержения вулкана вблизи Тонга вызвали разлив нефти в Перу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Чрезвычайно высокие волны, связанные с извержением подводного вулкана вблизи архипелага Тонга, вызвали разлив нефти на перуанском побережье, но власти заявили, что разлив был ликвидирован в течение нескольких часов, и в настоящее время продолжается процесс очистки территории. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Перуанский институт гражданской обороны сообщил в пресс-релизе, что судно грузило нефть на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Ла-Пампилья на побережье Тихого океана, когда сильные волны сдвинули лодку и вызвали разлив.
Правительство не сообщило, сколько галлонов было пролито, только то, что местные и федеральные власти работали над очисткой побережья.
Местные власти закрыли пляжи для публики из-за разлива.
Добавим
НПЗ Ла-Пампилья в провинции Кальяо недалеко от столицы Лимы принадлежит испанской компании Repsol. Он считается основным заводом по переработке нефти в Перу.
Извержение подводного вудкана вызвало волны, пересекшие Тихий океан. В Перу два человека утонули на пляже, и поступали сообщения о незначительных повреждениях от Новой Зеландии до Санта-Крус, штат Калифорния.