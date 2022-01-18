Хвилі від виверження вулкану поблизу Тонга викликали розлив нафти в Перу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Наздвичайно високі хвилі, пов'язані з виверженням підводного вулкану поблизу архіпелагу Тонга, викликали розлив нафти на перуанському узбережжі, але влада заявила, що розлив був ліквідований протягом декількох годин, і в даний час триває процес очищення території. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.
Деталі
Перуанський інститут цивільної оборони повідомив у прес-релізі, що судно вантажило нафту на нафтопереробний завод (НПЗ) Ла-Пампілья на узбережжі Тихого океану, коли сильні хвилі зрушили човен і викликали розлив.
Уряд не повідомив, скільки галонів було пролито, тільки те, що місцева та федеральна влада працювала над очищенням узбережжя.
Місцева влада закрила пляжі для публіки через розлив.
Додамо
НПЗ Ла-Пампілья у провінції Кальяо неподалік столиці Ліми належить іспанській компанії Repsol. Він вважається основним заводом із переробки нафти в Перу.
Виверження підводного вудкану викликало хвилі, що перетнули Тихий океан. У Перу двоє людей потонули на пляжі, і надходили повідомлення про незначні ушкодження від Нової Зеландії до Санта-Крус, штат Каліфорнія.