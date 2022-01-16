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У Перу внаслідок цунамі загинуло двоє людей

У Перу внаслідок цунамі загинуло двоє людей

Київ • УНН

 • 53877 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Жертвами цунамі на узбережжі Тихого океану в Перу стало двоє людей. Про це повідомила поліція країни у Twitter, інформує УНН.

Цитата

"Висловлюємо співчуття щодо смерті двох людей, які виявили мертвими співробітники поліцейської дільниці на пляжі Найламп під час цунамі", — ідеться в повідомленні.

У поліції додали, що пляж був непридатним для купання через загрозу цунамі.

Додамо

Причиною цунамі стало виверження вулкана в Тихому океані поблизу острівного королівства Тонга. 

Lamentamos el sensible fallecimiento de dos personas, que fueron halladas sin vida por efectivos de la comisaría #SanMartin, en la playa Naylamp, cuando el oleaje era anómalo. Asimismo, se hace de conocimiento que la playa en mención, está declarada como ‘no apta para bañistas’. pic.twitter.com/WnRuEj84nr

— Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 16, 2022

Нагадаємо

Цунамі "атакувало" і узбережжя Японії. Висота хвиль сягнула 1,2 метри.

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