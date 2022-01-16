У Перу внаслідок цунамі загинуло двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Жертвами цунамі на узбережжі Тихого океану в Перу стало двоє людей. Про це повідомила поліція країни у Twitter, інформує УНН.
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"Висловлюємо співчуття щодо смерті двох людей, які виявили мертвими співробітники поліцейської дільниці на пляжі Найламп під час цунамі", — ідеться в повідомленні.
У поліції додали, що пляж був непридатним для купання через загрозу цунамі.
Додамо
Причиною цунамі стало виверження вулкана в Тихому океані поблизу острівного королівства Тонга.
Lamentamos el sensible fallecimiento de dos personas, que fueron halladas sin vida por efectivos de la comisaría #SanMartin, en la playa Naylamp, cuando el oleaje era anómalo. Asimismo, se hace de conocimiento que la playa en mención, está declarada como ‘no apta para bañistas’. pic.twitter.com/WnRuEj84nr— Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 16, 2022
Нагадаємо
Цунамі "атакувало" і узбережжя Японії. Висота хвиль сягнула 1,2 метри.