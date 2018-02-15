Хуг посетит оккупированный Луганск

"Утром я посетил Новоолоександривку, потом у нас состоялась встреча с губернатором Луганской области, и в дальнейшем я планирую несколько мероприятий", - сообщил он.

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"Завтра я присоединюсь к патрулю, который отправится с нашей луганской мониторинговой командой. Мы будем пересекать разграничение в Станице Луганской для того, чтобы в дальнейшем отправиться в город Луганск. Я обеспечу надлежащее количество времени для того, чтобы пообщаться с моими коллегами - наблюдателями на местах. Я также буду обеспечивать время чтобы пообщаться с мирными жителями, которые уже 4-ю зиму подряд испытывают на себе серьезные последствия этих событий", - отметил Хуг.

Первый заместитель Председателя СММ ОБСЕ сообщил, что утром в четверг он уже провел встречу с тремя из 16 местных жителей из села Новоалександровка, которые последние 4 года проживают в селе без электричества.

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"Во время завтрашнего патрулирования мы попробуем осветить и установить факты для того, чтобы те, кто принимают и согласовывают решение, знали об этих фактах, которые могли бы облегчить боль и страдания граждан по обе линии соприкосновения", - отметил он.

Напомним, председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан сообщил, что на Донбассе в жилых районах размещается военная техника, что приводит к жертвам среди гражданского населения.