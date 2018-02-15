Хуг відвідає окупований Луганськ

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Перший заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СMM) Александр Хуг планує провести декілька зустрічей на непідконтрольній Києву території Луганської області. Про це він повідомив під у четвер час прес-брифінгу в Сєвєродонецьку, передає УНН.

“Зранку я відвідав Новоолоександрівку, потім у нас відбулась зустріч із губернатором Луганської області, і в подальшому я планую декілька заходів”, — повідомив він.

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“Завтра я приєднаюсь до патруля, який вирушить з нашою луганською моніторинговою командою. Ми будемо перетинати розмежування у Станиці Луганській для того, щоб надалі попрямувати до міста Луганськ. Я забезпечу належну кількість часу для того, щоб поспілкуватись з моїми колегами — спостерігачами на місцях. Я також забезпечу час щоб поспілкуватись із мирними жителями, які вже 4-ту зиму поспіль відчувають на собі серйозні наслідки цих подій”, — зазначив Хуг.

Перший заступник Голови СММ ОБСЄ повідомив, що зранку у четвер він уже провів зустріч з трьома з 16 місцевих мешканців з села Новоолександрівка, які останні 4 роки проживають у селі без електрики.

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“Під час завтрашнього патрулювання ми спробуємо висвітлити і встановити факти для того, щоб ті, хто приймають і ухвалюють рішення, знали про ці факти, які могли б полегшити біль і страждання громадян по обидві лінії зіткнення”, — зазначив він.

Нагадаємо, голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан повідомив, що на Донбасі в житлових районах розміщується військова техніка, що призводить до жертв серед цивільного населення.

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