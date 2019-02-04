"Кто заказал Катю Гандзюк?": на Банковой собрались сотни активистов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Киеве возле Администрации Президента на улице Банковая началась акция "Кто заказал Катю Гандзюк?", передает корреспондент УНН.
На улице собралось около двух сотен человек. Активисты требуют от Президента сообщить, "когда заказчики убийства Екатерины Гандзюк и одновременно представители его партии будут лишены своих должностей".
По мнению участников акции, заказчиками убийства Гандзюк являются однопартийцы Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.
Участники акции зажигают свечи и разворачивают плакаты. Акцию планируют начать на Банковой, а в 20:30 переместиться в офис партии "Батькивщина" на ул.Туровская, 13.
Напомним, 28 января, во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады заслушали Виктора Гандзюка, отца погибшей Екатерины Гандзюк. Во время выступления он назвал вероятных заказчиков убийства активистки.
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Как сообщал УНН, 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гадзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома в Херсоне, в результате чего ожогами было поражено 30% ее тела.
4 ноября 2018 года, после трех месяцев лечения, активистка умерла.